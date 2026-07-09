Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

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Что сказал глава государства о ракетах для Patriot от США?

Президент Украины, прежде всего, отметил, что саммит НАТО в Анкаре стал очень результативным, собственно, для Украины.

В ближайшие дни мы получим пакет (ракет, – 24 Канал) от Соединенных Штатов,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что были также отдельные договоренности по этому поводу с европейцами. Однако пока этот вопрос в процессе решения, конкретных дат по поставкам пока нет. Президент уточнил, что на политическом уровне он согласовал с Дональдом Трампом вопрос производства ракет в Украине.

"Теперь очень важно, чтобы наши технические группы начали без пауз над этим работать", – сказал Зеленский. Это, по его словам, поможет как можно скорее получить лицензии и начать производство ракет.

В целом президент выразил благодарность Турции, США и другим партнерам за приглашение на саммит НАТО в Анкаре, отметив, что встреча прошла продуктивно и принесла важные результаты.

Отдельно глава государства отметил переговоры с Дональдом Трампом. К слову, по данным FT, сам Трамп неожиданно изменил тон по отношению к Украине, чем удивил европейских союзников. Особый оптимизм вызвало его решение разрешить лицензионное производство ракет для систем Patriot.

В НАТО надеются, что это свидетельствует о постепенном изменении политики США и готовности Вашингтона активнее поддерживать Украину и усиливать давление на Россию. Один из дипломатов Альянса предположил, что на позицию Трампа могли повлиять последние успехи Украины в войне. Речь идет, в частности, о результатах дальнобойных ударов.