Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

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Що сказав глава держави про ракети для Patriot від США?

Президент України передусім зазначив, що саміт НАТО в Анкарі став дуже результативним, власне, для України.

У найближчі дні ми отримаємо пакет (ракет, – 24 Канал) від Сполучених Штатів,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що були також окремі домовленості щодо цього з європейцями. Однак наразі це питання в процесі вирішення, конкретних дат щодо постачання поки що немає.

Окрім того, президент уточнив, що на політичному рівні він узгодив із Дональдом Трампом питання виробництва ракет в Україні. "Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи почали без пауз над цим працювати", – сказав Зеленський.

Це, за його словами, допоможе якомога швидше отримати ліцензії та почати виробництво ракет.

Загалом же, президент висловив вдячність Туреччині, США та іншим партнерам за запрошення на саміт НАТО в Анкарі, зазначивши, що зустріч пройшла продуктивно й принесла важливі результати. Окремо глава держави відзначив переговори з Дональдом Трампом.

До слова, за даними FT, сам Трамп несподівано змінив тон щодо України, чим здивував європейських союзників. Особливий оптимізм викликало його рішення дозволити ліцензійне виробництво ракет для систем Patriot.

У НАТО сподіваються, що це свідчить про поступову зміну політики США та готовність Вашингтона активніше підтримувати Україну й посилювати тиск на Росію. Один із дипломатів Альянсу припустив, що на позицію Трампа могли вплинути останні успіхи України у війні. Мовиться, зокрема, про результати далекобійних ударів.