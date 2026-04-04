Український воїн встановив абсолютний рекорд у сфері перехоплення ворожих дронів. Йому вдалося знищити одразу два "Шахеди" на відстані 500 кілометрів від місця запуску.

Операцію провели із застосуванням новітніх технологій, які вже називають проривом у сучасній війні. Про це повідомляє підрозділ BULAVA.

Як українець зміг встановити світовий рекорд?

Український військовий оператор Роман із позивним "Халк" із підрозділу BULAVA встановив абсолютний світовий рекорд, знищивши одразу два ворожі дрони типу "Шахед" на відстані 500 кілометрів.

Унікальну операцію вдалося провести за допомогою перехоплювача STING та інноваційної системи управління HORNET VISION Ctrl.

Зазначається, що це перший у світі випадок, коли оператор здійснив успішне перехоплення повітряних цілей на такій великій дистанції від точки запуску. Ба більше, було знищено одразу дві цілі, що робить цей результат безпрецедентним.

За словами військових, подібні можливості дуже розширюють потенціал протидії ворожим дронам. Зокрема, це дає змогу знищувати цілі ще до того, як вони досягнуть українського повітряного простору або критичної інфраструктури.

Операція стала ще одним підтвердженням стрімкого розвитку українських оборонних технологій. Військові наголошують, що такі досягнення є результатом поєднання інженерних рішень, бойового досвіду та ефективної підготовки операторів.

Що відомо про технологію HORNET VISION Ctrl?

HORNET VISION Ctrl – це сучасна система дистанційного управління та координації безпілотних апаратів, яка дозволяє оператору працювати на надвеликих відстанях. Її головна особливість – можливість стабільного зв’язку з дроном навіть за сотні кілометрів від точки запуску. Система використовує захищені канали передачі даних, що ускладнює її перехоплення або глушіння з боку противника.

Крім того, технологія забезпечує точну навігацію та високий рівень контролю над польотом, що критично важливо під час перехоплення швидких цілей. Вона також інтегрується з різними типами безпілотників, зокрема перехоплювачами, такими як STING. Завдяки цьому оператор може не лише відстежувати ціль, а й ефективно знищувати її на значній відстані.

Фахівці зазначають, що подібні рішення відкривають новий етап розвитку безпілотної війни. Вони дозволяють мінімізувати ризики для особового складу та значно підвищують ефективність оборонних операцій. У перспективі такі технології можуть стати ключовим елементом сучасних систем безпеки.

Які ще військові технології створили українці?

Президент України Володимир Зеленський розповів про технології, які використовує керівництво держави для моніторингу війни. За його словами, він має доступ до спеціального пристрою, де в режимі реального часу відображається ситуація на фронті. Це дозволяє оперативно реагувати на загрози та ухвалювати рішення.

В Україні працюють над створенням власної багаторівневої системи ППО, аналогічної до "Залізного купола". Ця система буде адаптована до українських умов і передбачатиме захист від різних повітряних загроз, таких як дрони та ракети.



