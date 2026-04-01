Цифри вражають: скільки Іран випустив дронів і балістичних ракет по країнах Близького Сходу

За 31 день після початку операцій США та Ізраїлю Іран здійснив тисячі ударів по країнах Близького Сходу. Офіційні дані свідчать про масштаб, який може бути значно більшим через неповну статистику.

Після старту операцій Тегеран почав масовано атакувати Ізраїль, американські військові бази та інші держави регіону використовуючи різноманітне озброєння. Про це повідомляє видання Defense Express.

Скільки ракет та дронів використав Іран?

Від початку війни на Близькому Сході, під ударами опинилися Ізраїль, Ірак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Йорданія. Водночас не всі країни публікують детальну статистику щодо кількості пусків, перехоплень або влучань, тому реальні цифри застосованого озброєння можуть відрізнятися.

Як зазначає Defense Express, станом на 30 березня, найбільше атак зазнали Об'єднані Арабські Емірати – щонайменше 1941 безпілотник, 15 крилатих і 425 балістичних ракет. Далі йде Кувейт, по якому було випущено 616 дронів, 2 крилаті та 307 балістичних ракет.

Саудівська Аравія зазнала ударів щонайменше 764 безпілотниками, 8 крилатими та 63 балістичними ракетами. У Бахрейні зафіксовано застосування 398 дронів і 182 балістичних ракет. Проте, дані щодо Катару та Йорданії є застарілими. Станом на початок березня проти Катару було застосовано 12 дронів і 65 балістичних ракет, а по Йорданії – 36 дронів і 13 балістичних ракет.

Всього, лише за підтвердженими офіційними даними, Іран застосував щонайменше 3767 безпілотників, 25 крилатих і 1055 балістичних ракет по шести країнах регіону.

Втім, реальні масштаби атак можуть бути значно більшими. У підрахунках не враховані удари по Ізраїлю, Іраку, Оману, Туреччині, Кіпру та американських базах у регіоні, де також застосовувалися сотні ракет і дронів.

Експерти видання зазначають, що точну кількість використаного озброєння можна буде встановити лише після завершення бойових дій, які наразі далекі від завершення.

Що відомо про озброєння, яке використовує Іран?