Нідерланди різко збільшать виробництво боєприпасів для України: що відомо

Нідерланди разом із вітчизняними оборонними компаніями збільшать виробництво боєприпасів для Києва. Таке рішення ухвалили на тлі регулярних ударів Росії по Україні.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгез-Зегеріус.

За словами міністерки оборони, майже щодня в Україні доводиться збивати балістичні ракети, тому країна співпрацюватиме з нідерландськими компаніями, щоб забезпечити достатнє виробництво боєприпасів.

Вона підкреслила, що це зміцнить безпеку як України, так і самих Нідерландів.

Це добре для України й добре для Нідерландів. Разом із союзниками ми об'єднуємо наші зусилля. Сильна ініціатива,

– заявила Єшилгез-Зегеріус.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Роб Йеттен заявив, що Європа має посилити захист свого населення та критичної інфраструктури через стрімке нарощування Росією виробництва балістичних ракет.

За його словами, для ефективної протидії цій загрозі необхідно об'єднати зусилля союзників. Він додав, що Нідерланди разом із 9 країнами та низкою оборонних компаній започаткували Інтегровану коаліцію з протидії балістичним ракетам.

Коаліція об'єднає зусилля у сфері технологій та оборонної промисловості для створення спільного захисту від балістичних ракет. Водночас досвід, який Україна здобула за останні роки, є незамінним для реалізації цього проєкту,

– наголосив Йеттен.

Що ще відомо про військову допомогу для України?

Президент Франції заявив, що Україна отримає винищувачі Rafale вже у 2028 – 2029 роках. Лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони.

Dassault Rafale – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, призначений для виконання широкого спектра бойових завдань.

Міжнародні партнери продовжують активно підтримувати ЗСУ сучасним високотехнологічним озброєнням вітчизняного виробництва. Так, Німеччина ухвалила рішення про закупівлю 50 тисяч українських дронів Shrike для Сил оборони.