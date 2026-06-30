Україна посилює оборонну співпрацю з однією з країн НАТО

Україна та Данія поглиблять співробітництво у військових технологіях. Серед основних напрямків, на яких зосередяться сторони, опинилися Drone deal, антибалістика та інше.

Про це повідомили Міноборони України та його очільник Михайло Федоров.

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Про що домовились Україна та Данія?

У Києві відбулась зустріч міністра оборони України Михайла Федорова та його колеги з Данії Єппе Брууса. Політики домовились що розширення співпраці відбуватиметься у таких напрямках:

виробництво дронів;

засоби захисту від балістичних ракет;

підтримка оборонних технологій.

У фокусі – масштабування Drone Deal. Україна готова ділитися з партнерами бойовим досвідом, даними та технологіями сучасної війни. Це взаємовигідне партнерство. Ми отримуємо більше засобів для фронту, а партнери – доступ до українських оборонних інновацій,

– заявив Михайло Федоров

Водночас Київ та Копенгаген домовилися про розвиток спільних програм для підтримки оборонних стартапів і безпекових технологій. Багато уваги партнери приділили розробці європейського антибалістичного проєкту.

Також сторони обговорили розблокування 6 мільярдів євро у межах European Peace Facility. Ці кошти можуть бути спрямовані на критичні потреби Сил оборони.

Подякував Данії за системну підтримку України: участь у PURL, Чеській ініціативі, "данській моделі", передання F-16, гнучке перенаправлення фінансування на далекобійні артилерійські боєприпаси та підтримку підготовки українських військових,

– подякував міністр оборони.

У відомстві пообіцяли, що Україна продовжить розширювати партнерства, які дають їй більше технологій, можливостей та сили на полі бою.

Військова допомога Україні

Днями Повітряні сили отримали десяток нових легкомоторних літаків ALTO NG. За даними Міністерства оборони, це дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни та суттєво здешевити підготовку льотчиків.

Також британські компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace завершили розробку 3 нових систем озброєння. Вони мають пройти випробування, після чого їх планують передати Україні для використання на фронті вже у 2026 році.