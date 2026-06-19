Сотні ракет та спільне виробництво НРК: в Німеччині зробили заяву після "Рамштайну"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про плани передати Україні тризначну кількість ракет класу "повітря-повітря" зі складів Бундесверу. Також він анонсував запуск спільного виробництва наземних роботизованих комплексів.

Про це він сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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За словами міністра оборони Німеччини, країна продовжить адаптувати військову допомогу Україні залежно від її запитів, водночас пріоритетом й надалі залишиться зміцнення систем ППО.

Ми поставили Україні ще одну систему IRIS-T. Зовсім недавно ми також прискорили поставку ракет IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Крім того, ми поставимо тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів,

– сказав Пісторіус.

Також німецький міністра додав, що його країна планує виділити 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових ракет PAC-3 у межах програми "Jumpstart".

Окрім цього, він повідомив, що українські та німецькі компанії досягли домовленості про спільне виробництво наземних роботизованих комплексів "Терміт". Необхідні виробничі потужності будуть створені в Німеччині.

Нагадаємо, 18 червня у Брюсселі пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" під головуванням Британії та Німеччини. На ній особисто присутні президент України та генсек НАТО Марк Рютте.

Того ж дня Україна та Німеччина уклали угоду в оборонній сфері – домовленості стосувались спільної розробки систем протиповітряної оборони для перехоплення ворожих балістичних ракет.