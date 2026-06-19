Об этом он заявил по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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По словам министра обороны Германии, страна продолжит адаптировать военную помощь Украине в зависимости от её запросов, при этом приоритетом и в дальнейшем останется укрепление систем ПВО.

Мы поставили Украине ещё одну систему IRIS-T. Совсем недавно мы также ускорили поставку ракет IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Кроме того, мы поставим трёхзначное количество ракет "воздух-воздух" из своих собственных запасов,

– сказал Писториус.

Также немецкий министр добавил, что его страна планирует выделить 200 миллионов долларов на закупку дополнительных ракет PAC-3 в рамках программы "Jumpstart".

Кроме того, он сообщил, что украинские и немецкие компании достигли договоренности о совместном производстве наземных роботизированных комплексов "Термит". Необходимые производственные мощности будут созданы в Германии.

Напомним, 18 июня в Брюсселе прошла очередная встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под председательством Великобритании и Германии. На ней лично присутствовали президент Украины и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В тот же день Украина и Германия заключили соглашение в оборонной сфере – договоренности касались совместной разработки систем противовоздушной обороны для перехвата вражеских баллистических ракет.