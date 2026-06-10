Найбільші з 2022 року: ЗСУ за травень знищили рекордну кількість автомобільної техніки ворога

У травні Сили оборони України завдали рекордних втрат російській автомобільній техніці та логістиці з початку повномасштабної війни. За місяць було уражено тисячі військових автомобілів і автоцистерн, які забезпечували потреби армії Росії.

Про це інформує Міністерство оборони України.

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Втрати ворога за травень

У травні Сили оборони розтрощили 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Зауважимо, що це найбільша кількість за час повномасштабного вторгнення.

Протягом травня оборонці вивели з ладу 89 одиниць спеціальної техніки противника. Вищий показник фіксувався лише наприкінці 2024 року.

Окрім того, було встановлено рекорд за кількістю уражених артилерійських систем противника. За місяць було знищено чи пошкоджено 1 993 одиниці артилерії, що еквівалентно понад 110 стандартним артилерійським дивізіонам.

Водночас російська армія втратила 63 танки та 163 бойові броньовані машини. Також українські сили продовжили послаблювати систему протиповітряної оборони ворога. Лише у травні було знищено 42 засоби ППО – це найкращий показник з липня 2024 року.

ЗСУ атакували ворожу логістику

В Міноборони нагадали про окрему програму "Логістичний локдаун", яка передбачає масштабування middle strike спроможностей та систематичне знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів й маршрутів постачання на оперативній глибині.

У травні зафіксовано відчутний результат масштабування middle strike-спроможностей. Кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення зросла вдвічі,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Завдяки ефективним ударам по логістиці противника у травні Сили оборони отримали можливість впливати на ключові маршрути забезпечення російських військ на окупованих територіях Луганщини та Східної Слобожанщини. Також під вогневим контролем опинилися дороги між Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.

"Україна працює над отриманням переваги у декількох доменах для завершення війни у сильній позиції. Стратегія оборони України передбачає захист неба, зупинку ворога на землі, контроль моря, удари по економіці Росії та перемогу в когнітивній війні", – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, в травні оборонці ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових.

Тоді як за останню добу російська армія втратила 1 370 солдатів. Разом із тим оборонці знищили 4 танки, 75 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 5 бойових броньованих машин та 4 одиниці спеціальної техніки.

7 – 8 червня Сили оборони вгатили по військових, логістичних і паливних об'єктах Росії. Ідеться про атаку на нафтобазу "Грушовая" поблизу Новоросійська, яка є важливою частиною експортної інфраструктури російської нафти – після прильоту на об'єкті спалахнула пожежа.