Навіть кілька ракет Taurus і Tomahawk змінили б хід війни Росії проти України, – ISW

Західні далекобійні ракети та системи ППО вкрай важливі для захисту українських міст. Навіть невелика партія Tomahawk чи Taurus могла б послабити здатність Росії завдавати ударів по Україні.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Які об'єкти в Росії можуть стати цілями

За оцінкою аналітиків, навіть обмежена партія західних далекобійних ракет дозволить методично нищити важливі військові бази на території Росії. Однією з головних цілей може стати виробництво ударних дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

Також серед пріоритетних мішеней фахівці виділяють військовий аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області. Саме там базуються стратегічні бомбардувальники російської армії, які загарбники регулярно застосовують для ракетних обстрілів українських міст.

Сили оборони вже активно застосовують вітчизняні безпілотники великої дальності та власні крилаті ракети по цілях у далекому тилу Росії.

Проте далекобійне озброєння від партнерів разом із надійним супутниковим зв'язком над російською територією дозволила б ще більше послабити здатність Москви завдавати далекобійних ударів.

Нагадаємо, 5 листопада Володимир Зеленський закликав Німеччину передати Україні крилаті ракети Taurus. Вони допомогли б посилити українські удари по російських пускових установках балістичних ракет.

Чому балістику ворога потрібно знищувати на землі

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу зазначив, що зупинити балістичні атаки ворога здатне лише регулярне ураження пускових комплексів "Іскандер".

Якщо техніка зазнаватиме системних втрат, російське командування змушене буде відтягувати її якнайдалі від державного кордону.

Водночас виконати таке завдання без балістики дуже важко, підкреслив експерт.