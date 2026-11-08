Даже несколько ракет "Taurus" и "Tomahawk" изменили бы ход войны России против Украины, – ISW

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какие объекты в России могут стать целями

По оценке аналитиков, даже ограниченная партия западных дальнобойных ракет позволит методично уничтожать важные военные базы на территории России. Одной из главных целей может стать производство ударных дронов в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Также среди приоритетных целей специалисты выделяют военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области. Именно там базируются стратегические бомбардировщики российской армии, которые захватчики регулярно используют для ракетных обстрелов украинских городов.

Силы обороны уже активно применяют отечественные беспилотники большой дальности и собственные крылатые ракеты по целям в глубоком тылу России.

Однако дальнобойное вооружение от партнеров в сочетании с надежной спутниковой связью над российской территорией позволило бы еще больше ослабить способность Москвы наносить дальнобойные удары.

Напомним, 5 ноября Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине крылатые ракеты Taurus. Они помогли бы усилить украинские удары по российским пусковым установкам баллистических ракет.

Почему баллистические ракеты противника нужно уничтожать на земле

Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что остановить баллистические атаки противника может только регулярно поражать пусковые комплексы "Искандер".

Если техника будет нести системные потери, российское командование будет вынуждено оттягивать ее как можно дальше от государственной границы.

В то же время выполнить такую задачу без баллистики очень сложно, подчеркнул эксперт.