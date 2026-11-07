"Потрібна балістика": оглядач пояснив, як зупинити удари російських "Іскандерів"

Військовий оглядач та аналітик Денис Попович в ефірі 24 Каналу зазначив, що ліквідація таких комплексів наявними засобами є вагомим досягненням українських воїнів. Водночас він наголосив, що агресор продовжуватиме ракетні залпи, допоки загроза для його позицій не стане систематичною.

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За словами аналітика, точкові удари змушують окупантів нервувати, проте не вирішують проблему пусків остаточно. Лише регулярне вогневе ураження здатне змусити російське командування передислокувати свою балістику якомога далі від українського кордону.

Допоки Російська Федерація не буде розуміти, що ця загроза є сталою і постійною, вони не відтягнуть ці пускові установки далі під Москву. Будуть залпи, вони працюватимуть, допоки ми не зможемо налагодити їхнє постійне знищення. А це дуже важко зробити без балістики– наголосив експерт.

Аналітика від Дениса Поповича: відео

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Замах на російського пілота в Тамбові

Також під час розмови прокоментували повідомлення про те, що в російському Тамбові двома пострілами поранили 28-річного старшого лейтенанта Артема Сніжкова, який імовірно є військовим льотчиком армії РФ.

Денис Попович зауважив, що обставини інциденту не мають принципового значення для України, адже головний підсумок – виведення окупанта з ладу.

Для нас у принципі байдуже, як його прибрали. Головне – що одним менше. Пристрелили через картковий борг, у п'яній бійці, під час сутички з поліцією чи завалили під час повітряного бою – результат один і той самий– підсумував аналітик.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що крім установок ракетного комплексу в Брянській області українські захисники уразили зенітний комплекс "Панцир-С1". Також оглядач пояснював, що через системні атаки українських сил ворожа ППО слабшає, а Кремль змушений обирати, які стратегічні об'єкти прикривати насамперед.