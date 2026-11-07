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Зменшить ракетний терор: Сили оборони уразили ворожі "Іскандери" і "Панцир-С1"

Дарія Черниш
Зменшить ракетний терор: Сили оборони уразили ворожі "Іскандери" і "Панцир-С1"

Сили оборони завдали нових ударів по ворогу / GettyImages (ілюстративне)

Сили оборони України уразили дві пускові установки ракетного комплексу "Іскандер" у Брянській області Росії. Знешкодження цієї техніки зменшує можливості окупантів бити балістикою по українських містах.

Про це 7 листопада повідомили у Генштабі ЗСУ.

 
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Завдяки ударам російська армія втратила дві пускові установки ОТРК "Іскандер". Ступінь завданих окупантам збитків ще уточнюється.

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На території тієї ж Брянської області під удар потрапив також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Військові пояснили, що саме такі системи росіяни розгортають для прикриття власних об'єктів від ударів із повітря.

Окрім операцій на території держави-агресора, українські бійці завдали збитків противнику на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Запорізькій області в районі Новобогданівки захисники уразили місце зосередження ворожих операторів безпілотників.

Логістичних втрат зазнали окупанти й на Луганщині. Там вогнем накрито склади матеріально-технічних засобів російської армії в районах населених пунктів Сокологірськ та Заайдарівка.

У ніч проти 7 листопада Військово-морські сили ЗСУ також застосували ракети "Нептун" для ураження російського заводу російського АТ "Протон-Електротекс".

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