Снизит ракетный террор: Силы обороны поразили вражеские "Искандеры" и "Панцирь-С1"

Об этом 7 ноября сообщили в Генштабе ВСУ.

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Новые поражения Сил обороны

Благодаря ударам российская армия потеряла две пусковые установки ОТРК "Искандер". Масштаб нанесенного оккупантам ущерба еще уточняется.

На территории той же Брянской области под удар попал также зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Военные пояснили, что именно такие системы россияне развертывают для прикрытия собственных объектов от ударов с воздуха.

Помимо операций на территории государства-агрессора, украинские бойцы нанесли ущерб противнику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Запорожской области в районе Новобогдановки защитники поразили место сосредоточения вражеских операторов беспилотников.

Логистические потери понесли оккупанты и в Луганской области. Там под обстрел попали склады материально-технических средств российской армии в районах населенных пунктов Сокологорск и Заайдаровка.

В ночь на 7 ноября Военно-морские силы ВСУ также применили ракеты "Нептун" для поражения российского завода российского АО "Протон-Электротекс".