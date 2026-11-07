Українські ракети атакували ключовий для "Іскандерів" завод в Орлі

До цього призвели, можливо, влучання крилатих ракет FP-5 "Фламінго". 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

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Ракетний обстріл міста Орел стався у Росії вночі 7 листопада: що відомо?

Як повідомляє український OSINT-проєкт "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩", у російське місто Орел вночі 7 листопада прилетіли ракети. Ціллю атаки стало АТ "Протон" – стратегічне російське підприємство, що спеціалізується на випуску мікроелектроніки та оптоелектронних компонентів.

Відео очевидців свідчать, що епіцентр вибухів і масштабної пожежі, що почалася після низ, зафіксовано у районі корпусу №48. За даними промислових реєстрів, ця будівля є однією з ключових адміністративно-виробничих споруд комплексу, до якого також входять ТОВ "Протон-Електротекс" та ЗАТ "Протон-Імпульс".

Моніторингові канали, зокрема "Exilenova+", вказують на високу ймовірність використання українських крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Головний конструктор компанії-виробника Fire Point Денис Штілерман спершу у дописі на платформі Х натяком фактично підтвердив це, але згодом повідомлення видалив.

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Наслідки ударів по району "Протона" в Орлі: дивіться відео очевидців

Чому удар по "Протону"в Орлі важливий?

Знищення потужностей АТ "Протон" створює критичне вузьке місце для російського військово-промислового комплексу. Підприємство забезпечує повний цикл виробництва обладнання, яке Росія не може швидко імпортувати через санкції.

Завод виготовляє перемикачі-інвертори для балістичних ракет комплексу "Іскандер-М", діодні модулі для новітніх авіаційних ракет, а також електронні компоненти для зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Варто зазначити, що це вже друга руйнівна атака на підприємство за останні тижні. Попередній масштабний ракетний обстріл відбувся 23 жовтня – тоді внаслідок влучання ракет було повністю знищено великий виробничо-складальний цех.