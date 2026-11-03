Російська ППО сиплеться під ударами України: які об'єкти Путін уже не може захистити

Військовий оглядач Денис Попович в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому російській армії бракує засобів протиповітряної оборони та які об'єкти Кремль намагається захистити насамперед.

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Чому Росії дедалі складніше захищатися від українських ударів

За словами Поповича, навесні та влітку українські сили регулярно знищували елементи російської ППО як на окупованих територіях, так і безпосередньо в Росії. Йдеться про пускові установки, радіолокаційні станції та інші компоненти систем протиповітряної оборони.

Проблема для росіян полягає в тому, що таку техніку не можна швидко замінити.

Йдеться про високотехнологічні комплекси, для виробництва чи ремонту яких потрібні фахівці, час і ресурси. Тому кожен удар по таких системах створює проблеми для російської ППО. Тепер їм усього цього не вистачає– пояснив військовий оглядач.

Він також нагадав, що навіть Радянський Союз мав труднощі зі створенням суцільної системи протиповітряної оборони та радіолокаційного поля. Для сучасної Росії це завдання не стає простішим.

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Повне інтерв'ю з оглядачем: дивитись відео

Які об'єкти Росія намагається захистити насамперед

Через обмежені можливості російському командуванню доводиться розподіляти засоби ППО між різними напрямками. За оцінкою Поповича, Кремль намагається зосередити захист на найбільш важливих для себе об'єктах.

Вони намагаються зосередити захист на найважливіших для себе об'єктах: Москві, резиденції Путіна, так званому Кримському мосту і, зрештою, фронті, який також потрібно прикривати з повітря– зазначив він.

Та величезна територія Росії ускладнює створення суцільного захисту. Українські безпілотники можуть атакувати об'єкти далеко від лінії фронту, а російській армії доводиться обирати, які з них прикривати насамперед.

Знищення окремих елементів ППО не лише послаблює захист конкретного об'єкта, а й змушує Росію перерозподіляти наявні комплекси між іншими потенційними цілями.

До речі, Путін дедалі більше боїться за власне життя, тому Кремль посилює його охорону до безпрецедентного рівня. Біля резиденції Путіна кількість вишок із системами ППО збільшили з 32 до 50, а автомобілі його кортежу обладнують потужними засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, під час пересування диктатора його автомобіль супроводжує важкий гелікоптер Мі-8, який має завадити наближенню FPV-дронів, розповів Ростислав Мурзагулов.