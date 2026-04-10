Мільйони втрат і витоки даних: експерти попередили про ризики ШІ в оборонці

Для оборонного застосування штучного інтелекту доцільніше використовувати не загальні чатботи, а власні або спеціально адаптовані рішення під конкретні завдання.

Саме спеціалізовані системи викликають більшу довіру, оскільки працюють із релевантними даними, мають контрольований доступ і краще відповідають вимогам безпеки. Водночас загальні моделі можуть бути корисними лише для допоміжних задач, але в оборонній сфері мають очевидні обмеження. Таку думку у коментарі 24 Каналу висловив керівник оборонної компанії Trident Group та співзасновник R&D Center Winstars Юрій Гуменчук.

Що важливо для використання ШІ в оборонці?

Гуменчук наголосив, що в оборонному напрямку критично важливими є не лише безпека і конфіденційність, а й передбачуваність, відтворюваність результатів та відповідність конкретному операційному середовищу. На його думку, штучний інтелект може бути ефективним там, де потрібно швидко обробити великий масив даних або допомогти оператору ухвалити рішення.

Водночас автоматизація не повинна підміняти людське рішення у критичних діях,

– підкреслив він.

Схожу думку висловила й Аліна Пшеничникова з Netpeak. Вона зауважила, що використання ШІ закономірно зростає там, де потрібно швидко працювати з великими обсягами інформації, однак головний ризик полягає не стільки у передачі повноважень системі, скільки в самих даних – у тому, як вони передаються, обробляються і чи не виникає витік.

Пшеничникова звернула увагу на ризики шахрайства з використанням ШІ, зокрема клонування голосу. За її словами, у 2024–2025 роках масово фіксували випадки, коли достатньо було кількох секунд аудіо, щоб відтворити голос людини. Вона також нагадала про резонансний кейс у Гонконзі, де співробітник компанії переказав близько 25 мільйонів доларів після відеодзвінка з нібито керівництвом, яке виявилося діпфейком.

Окремо експертка застерегла, що такі системи можуть генерувати або підтягувати некоректну чи чутливу інформацію. Вона пояснила, що ШІ не "знає" факти в людському сенсі, а прогнозує відповідь, тож може помилятися або вигадувати.

Вона також згадала випадок, про який дізналася на профільній конференції: українська організація під час роботи з ШІ натрапила на приватні документи, що стосувалися американських авіаційних технологій.

Зверніть увагу! Попри ризики, інтерес до чатботів, за словами Гуменчука, є цілком виправданим, адже в багатьох робочих процесах вони справді економлять час. Найкраще такі інструменти працюють тоді, коли вбудовані в конкретний процес і мають доступ до потрібних даних, документів та внутрішніх систем.

Водночас він вважає, що навколо чатботів зараз існує багато завищених очікувань. Їх нерідко сприймають як універсальне рішення, хоча на практиці це лише інструмент, а не заміна експертизи чи відповідальності людини.

Що важливо знати про ШІ в оборонних технологіях?

Штучний інтелект активно використовується у військових операціях різними країнами, зокрема для аналізу даних та координації дій.

Експерти підкреслюють важливість збереження контролю людини у прийнятті рішень, аби уникнути ризиків, пов'язаних з автономними системами озброєнь – ШІ у військовій сфері має залишатися допоміжним інструментом, не приймаючи самостійних рішень про застосування сили.



