Именно специализированные системы вызывают большее доверие, поскольку работают с релевантными данными, имеют контролируемый доступ и лучше отвечают требованиям безопасности. В то же время общие модели могут быть полезными только для вспомогательных задач, но в оборонной сфере имеют очевидные ограничения. Такое мнение в комментарии 24 Каналу высказал руководитель оборонной компании Trident Group и соучредитель R&D Center Winstars Юрий Гуменчук.

Что важно для использования ИИ в оборонке?

Гуменчук отметил, что в оборонном направлении критически важны не только безопасность и конфиденциальность, но и предсказуемость, воспроизводимость результатов и соответствие конкретной операционной среде. По его мнению, искусственный интеллект может быть эффективным там, где нужно быстро обработать большой массив данных или помочь оператору принять решение.

В то же время автоматизация не должна подменять человеческое решение в критических действиях,

– подчеркнул он.

Похожее мнение высказала и Алина Пшеничникова из Netpeak. Она заметила, что использование ИИ закономерно растет там, где нужно быстро работать с большими объемами информации, однако главный риск заключается не столько в передаче полномочий системе, сколько в самих данных – в том, как они передаются, обрабатываются и не возникает ли утечка.

Пшеничникова обратила внимание на риски мошенничества с использованием ИИ, в частности клонирования голоса. По ее словам, в 2024–2025 годах массово фиксировали случаи, когда достаточно было нескольких секунд аудио, чтобы воспроизвести голос человека. Она также напомнила о резонансном кейсе в Гонконге, где сотрудник компании перевел около 25 миллионов долларов после видеозвонка с якобы руководством, которое оказалось дипфейком.

Отдельно эксперт предостерегла, что такие системы могут генерировать или подтягивать некорректную или чувствительную информацию. Она объяснила, что ИИ не "знает" факты в человеческом смысле, а прогнозирует ответ, поэтому может ошибаться или придумывать.

Она также вспомнила случай, о котором узнала на профильной конференции: украинская организация во время работы с ИИ наткнулась на частные документы, касающиеся американских авиационных технологий.

Обратите внимание! Несмотря на риски, интерес к чатботам, по словам Гуменчука, вполне оправдан, ведь во многих рабочих процессах они действительно экономят время. Лучше всего такие инструменты работают тогда, когда встроены в конкретный процесс и имеют доступ к нужным данным, документов и внутренних систем.

В то же время он считает, что вокруг чатботов сейчас существует много завышенных ожиданий. Их нередко воспринимают как универсальное решение, хотя на практике это лишь инструмент, а не замена экспертизы или ответственности человека.

Что важно знать об ИИ в оборонных технологиях?

Искусственный интеллект активно используется в военных операциях различными странами, в частности для анализа данных и координации действий.

Эксперты подчеркивают важность сохранения контроля человека в принятии решений, чтобы избежать рисков, связанных с автономными системами вооружений – ИИ в военной сфере должен оставаться вспомогательным инструментом, не принимая самостоятельных решений о применении силы.



