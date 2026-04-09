Ph.D, доцент IT СТЭП Университета и руководитель центра Генеративного и Агентского ИИ IT СТЭП Университета Вячеслав Колдовский в комментарии 24 Каналу отметил, что спорить о допустимости чат-ботов в армии можно долго, однако в реальности они уже используются. По его мнению, ключевой вопрос заключается не в самом наличии ИИ, а в рамках его применения.

К теме Claude лучше ChatGPT и Grok? Что советуют эксперты для бизнеса и оборонных технологий

Чем может быть полезен ИИ в обороне?

Колдовский отмечает, что искусственный интеллект может быть полезным в ряде вспомогательных задач. Среди них – анализ больших массивов текстовой информации, обобщение отчетов и донесений, перевод, логистическое планирование, подготовка документации, а также техническая или разведывательно-аналитическая поддержка на начальном уровне.

В то же время, подчеркивает эксперт, существует принципиальная грань, которую нельзя переходить. ИИ не должен самостоятельно принимать решение о применении силы, определять цели или оценивать допустимость поражения без участия человека. По его убеждению, передача системе права самостоятельно принимать такие решения неприемлема.

Если в бытовой сфере ошибка чат-бота может привести лишь к ошибочному тексту, то в военной – к человеческим жертвам. Именно поэтому человек должен оставаться в центре принятия решений. Он должен понимать основания рекомендации системы, иметь возможность ее отклонить и нести персональную ответственность за окончательный выбор.

В таком подходе искусственный интеллект становится не заменой человека, а инструментом, который помогает обрабатывать данные и усиливать аналитику. Но окончательное решение о войне, отмечает эксперт, не может быть передано машине.

Что стоит знать об ИИ и войне?