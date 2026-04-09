Ph.D, доцент IT СТЕП Університету та керівник центру Генеративного й Агентського ШІ IT СТЕП Університету В’ячеслав Колдовський у коментарі 24 Каналу зазначив, що сперечатися про допустимість чатботів у війську можна довго, однак у реальності вони вже використовуються. На його думку, ключове питання полягає не в самій наявності ШІ, а в межах його застосування.

Чим може бути корисний ШІ в обороні?

Колдовський зазначає, що штучний інтелект може бути корисним у низці допоміжних завдань. Серед них – аналіз великих масивів текстової інформації, узагальнення звітів і донесень, переклад, логістичне планування, підготовка документації, а також технічна чи розвідувально-аналітична підтримка на початковому рівні.

Водночас, підкреслює експерт, існує принципова межа, яку не можна переходити. ШІ не повинен самостійно ухвалювати рішення про застосування сили, визначати цілі чи оцінювати допустимість ураження без участі людини. На його переконання, передача системі права самостійно ухвалювати такі рішення є неприйнятною.

Якщо в побутовій сфері помилка чатбота може призвести лише до хибного тексту, то у військовій – до людських жертв. Саме тому людина має залишатися в центрі ухвалення рішень. Вона повинна розуміти підстави рекомендації системи, мати можливість її відхилити та нести персональну відповідальність за остаточний вибір.

У такому підході штучний інтелект стає не заміною людини, а інструментом, який допомагає обробляти дані й підсилювати аналітику. Але остаточне рішення щодо війни, наголошує експерт, не може бути передано машині.

Що варто знати про ШІ та війну?