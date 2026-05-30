Не крилаті ракети, – "Флеш" назвав зброю, яку найважче збити Україні

Найскладніше для України вдається збивати російські балістичні ракети. Українські військові мають Patriot, які можуть працювати по балістиці.

Однак усе залежить від того, скільки Україна отримає ракет до Patriot від західних союзників. Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 24 Каналу, що з крилатими ракетами дещо краща ситуація.

"Ми найбільше остерігаємося саме балістики, бо тут ми на 100% залежимо від західних партнерів. Ми знаємо, що у нас є Patriot, який може працювати по балістиці. Скільки нам дадуть ракет до Patriot, стільки російських балістичних ракет ми зможемо збити. З крилатими ракетами ситуація трохи краща, у нас є чим працювати. А от із балістикою проблем більше", – пояснив він.

Скільки балістики може виробляти Росія?

Сергій "Флеш" Бескрестнов підкреслив, що головний засіб російських окупантів – це "Іскандер". Саме він залишається основною балістичною загрозою для України.

Вони виробляють приблизно 60 балістичних ракет на місяць. Це ж не тисяча. Їм потрібно використовувати ці 60 ракет по всій лінії фронту, а не лише по Києву. Вони активно намагаються шукати цілі на фронтах та атакувати. Тому в них теж є свій ліміт. Як у нас є ліміт ракет до Patriot, так і в них є ліміт виробництва "Іскандерів",

– зауважив посадовець.

За його словами, загарбники можуть виготовляти додаткові "Шахеди", тимчасово збільшувати виробництво. Але кількість ракет неможливо швидко наростити.

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня Росія комбіновано атакувала Україну. Ворог застосував ударні безпілотники та ракетне озброєння. Зокрема, мовиться про балістичну ракету "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101, а також щонайменше 290 ударних та імітаційних безпілотників. Станом на 09:00 ППО збила/подавила 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА.