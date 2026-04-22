В Єврокомісії пояснили, чи готує Росія готує удар по Балтії
- Єврокомісар Андрюс Кубілюс заявив, що немає ознак безпосередньої підготовки Росії до нападу на Балтію, але зберігається потенційна небезпека в майбутньому.
- Естонія та Єврокомісія не підтверджують негайної загрози, але наголошують на можливих гібридних загрозах і нарощуванні військової інфраструктури Росії біля кордонів ЄС.
У Європі знову обговорюють можливу загрозу з боку Росії для країн Балтії. Поки в Естонії запевняють, що безпосередніх ознак нападу немає, в Єврокомісії наголошують: ігнорувати ризики не можна.
Після заяв Володимира Зеленського про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії в Естонії відреагували доволі різко. Там наголосили, що такі оцінки ускладнюють координацію між союзниками, а дані естонської розвідки не підтверджують ознак негайної загрози. 24 Канал уточнив позицію Єврокомісії у цьому питанні у єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.
Чи справді Росія може становити ризик для Балтії вже зараз?
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс визнав, що на цей момент немає ознак безпосередньої військової підготовки до нападу, подібної до тієї, що передувала вторгненню в Україну у 2022 році. Водночас він підкреслив, що Росія зберігає здатність вести війну, а її воєнна економіка й розвиток військової інфраструктури поблизу кордонів ЄС свідчать про потенційну небезпеку в майбутньому.
У нас є різні розвідувальні служби держав – членів Європейського Союзу, які кажуть, що Росія справді здатна вести війну, особливо після того, як буде встановлено мир з Україною. У них воєнна економіка, вони виробляють багато зброї, і цифри є дуже промовистими,
– зазначив Кубілюс, наголосивши, що в регіоні фіксують нарощування військових структур поблизу кордонів із Фінляндією та іншими країнами ЄС.
За його словами, у довшій перспективі Європі потрібно враховувати не лише сценарій наземного вторгнення, а й можливі гібридні загрози, зокрема атаки дронами чи ракетами.
Що передувало заяві Кубілюса?
- У квітні естонські політики заявили, що припущення президента України Володимира Зеленського про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії можуть зашкодити співпраці між союзниками.
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив, що такі оцінки не збігаються з даними естонської розвідки та її баченням поточних ризиків. За його словами, нині немає ознак того, що Росія готується до нападу на НАТО або держави Балтії.
- Також Цахкна звернув увагу, що Росія перебуває у складнішому становищі як на полі бою в Україні, так і в економіці.
- Водночас Андрюс Кубілюс у коментарі 24 Каналу наголосив, що європейські розвідувальні служби не виключають здатність Росії продовжувати війну після можливого миру з Україною.