Українські дрони вразили США: Вашингтон розглядає закупівлю та передачу технологій

США зацікавилися українськими військовими технологіями та ведуть переговори з Києвом щодо безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Вашингтон прагне не лише протестувати українські розробки, а й отримати доступ до критичних технологій та прав інтелектуальної власності.

За даними Bloomberg, переговори поки залишаються закритими та ще не дійшли до фінального політичного погодження.

Чи справді США зацікавилися безпілотниками України?

США активізували переговори з Україною щодо співпраці у сфері військових технологій, зокрема безпілотників та систем радіоелектронної боротьби. Вашингтон зацікавлений не лише у закупівлі українських систем, а й у передачі технологій та доступі до прав інтелектуальної власності.

За інформацією агентства, Міністерство оборони США вже звернулося до Києва із запитом на проведення випробувань низки українських оборонних розробок. Йдеться про безпілотники, системи РЕБ та інші військові технології, які пройшли масштабні бойові випробування під час війни проти Росії. Українська сторона, за даними Bloomberg, наголошує, що її технології вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

Водночас Вашингтон прагне самостійно протестувати продукцію на власній території перед можливим укладанням контрактів. Особливий інтерес США викликають унікальні українські технології ведення сучасної війни. Серед них – системи навігації без GPS, захищені від перешкод канали передачі даних, термінальне управління дронами на основі штучного інтелекту, а також бойова тактика використання безпілотників.

США можуть бути зацікавлені не лише у придбанні готової продукції, а й у можливості відтворювати українські технології самостійно. Для цього Вашингтон нібито прагне отримати доступ до критичних технічних рішень та інтелектуальної власності. Раніше цього місяця американська сторона направила Україні проєкт листа про наміри, який передбачає проведення випробувань українських систем та можливе укладання майбутніх контрактів.

Однак остаточної угоди наразі не існує, а переговори тривають на рівні оборонних відомств та дипломатичних структур. Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила, що сторони працюють над рамковим документом щодо майбутньої співпраці. За її словами, Київ прагне взаємовигідного партнерства, яке посилить обороноздатність обох країн.

Інтерес США до українських розробок демонструє, наскільки серйозно американські військові оцінюють досвід України у війні дронів. За чотири роки повномасштабного вторгнення Росії Україна створила одну з найбільш інноваційних систем використання безпілотників у світі.

Міністр армії США Ден Дрісколл нещодавно заявив у Сенаті, що українська система управління безпілотниками "абсолютно неймовірна". За його словами, вона інтегрує дрони, сенсори та вогневі платформи в єдину мережу, тоді як американські системи поки не мають подібного рівня інтеграції.

Україна активно використовує безпілотники не лише для оборони, а й для ударів углиб території Росії. Саме завдяки дронам українські сили змогли атакувати нафтопереробні заводи, військові об’єкти та логістичну інфраструктуру далеко від лінії фронту.

Крім співпраці зі США, Київ також веде переговори з країнами Перської затоки щодо обміну військовими технологіями. За даними Bloomberg, Україна пропонувала союзникам досвід боротьби з іранськими безпілотниками та системи перехоплення дронів в обмін на фінансову, технічну підтримку та системи протиповітряної оборони.

Хто ще хоче отримати українські технології?

Об’єднані Арабські Емірати можуть придбати 30% української оборонної компанії Fire Point, яку оцінюють приблизно у 2,5 мільярда доларів. Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що така угода може стати важливим сигналом довіри міжнародних інвесторів до українського оборонного сектору.

За його словами, інтерес ОАЕ свідчить про високий потенціал українських виробників ракет та безпілотників, які вже довели свою ефективність під час війни. Мусієнко зазначив, що подібні інвестиції здатні допомогти компаніям масштабувати виробництво, розширити технологічні можливості та збільшити обсяги виконання державних замовлень.

Водночас він наголосив, що важливо уважно оцінювати умови потенційних угод, оскільки іноземні партнери можуть бути зацікавлені не лише у фінансуванні, а й у доступі до технологій, ліцензій та авторських прав. Військовий підкреслив, що для України принципово важливо зберігати контроль над критичними оборонними розробками та водночас залучати партнерів до розвитку військової промисловості.

Окремо він наголосив на ролі європейських союзників, які, на його думку, мають активніше інвестувати в українське виробництво озброєння та допомагати із закупівлями для ЗСУ. За словами Мусієнка, розвиток української ракетної програми та оборонних технологій є питанням безпеки не лише України, а й усієї Європи. У майбутньому Україна повинна сформувати достатні запаси сучасного озброєння, щоб гарантувати захист держави та стримування потенційних загроз.