Чи допомагають партнери Україні з НРК: Жумаділов розкрив, хто насправді забезпечує фронт

Партнери вже допомагають Україні з наземними роботизованими комплексами, але не всю таку підтримку можна публічно розкривати. Водночас на фронті переважно працюють НРК українського виробництва, і саме в цю сферу держава вперше так масштабно вкладається.

Про це в коментарі 24 Каналу під час підписання меморандуму про співпрацю з закупівельними агенціями держав НАТО розповів директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов. За його словами, у цій частині Україна фактично робить ставку на власного виробника.

Чи справді фронт уже тримають українські НРК?

Жумаділов наголосив, що союзники допомагають Україні різними способами, однак не про все можна говорити публічно. Водночас, за його словами, саме наземні роботизовані комплекси, які найактивніше працюють на передовій, здебільшого є українського виробництва.

Ми в цій частині перш за все вкладаємося в нашого українського виробника,

– сказав Жумаділов.

Чому НРК стають пріоритетом для фронту?

Потреба в таких системах зростає, адже Україна планує суттєво збільшити їхнє постачання. У першому півріччі 2026 року держава хоче законтрактувати 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.