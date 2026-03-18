"Золотий купол" США подорожчав на значну суму: в чому причина та чи коштуватиме трильйон

Вартість програми протиракетної оборони "Золотий купол" (Golden Dome) у США зросла до 185 мільярдів доларів та стала на 10 мільярдів дорожче. Причина – прискорення розвитку ключових космічних можливостей. До проєкту як основні підрядники приєдналися Lockheed Martin, RTX і Northrop Grumman, пише Reuters.

Що відомо про "Золотий купол"?

Golden Dome передбачає розширення наземних засобів оборони – перехоплювачів, датчиків та командно-контрольних систем – із додаванням космічних елементів для виявлення, відстеження та потенційного протидіяння загрозам з орбіти. До таких елементів належать розвинені супутникові мережі та ще предметні для обговорення засоби у космосі.

За словами керівника програми, генерала Космічних сил Майкла Гетелейна, міністерство оборони попросило прискорити частину космічних можливостей, і додаткове фінансування піде на три програми: Advanced Missile Tracking Initiative, космічну мережу даних та Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS).

Важливо! HBTSS – це космічна сенсорна система для виявлення й відстеження гіперзвукових і балістичних ракетних загроз, і її включення в пакет прискореного фінансування свідчить про нагальність Пентагону в створенні постійної покритої системи слідкування згори.

Сума у 185 мільярдів доларів охоплює те, що Гетелейн назвав "цільовою архітектурою" – систему з повним набором можливостей, яку мають поставити протягом наступного десятиліття.

Гетелейн оцінив озвучену інформацію щодо можливих витрат вище 1 трильйона доларів як невірну. За його словами, ці оцінки базуються на застосуванні дорогих, автономних бойових систем, призначених для закордонних операцій, до місії оборони рідної території, що вимагає іншого й дешевшого підходу.

Що є секретним компонентом "Золотого куполу"?

Генерал назвав командно-контрольну систему "секретним соусом" Golden Dome і розповів про консорціум із дев’яти компаній, який спочатку самостійно сформувався з шести фірм, а потім до нього приєдналися Lockheed Martin, RTX і Northrop Grumman як провідні партнери. Консорціум щовечора по четвергах доповідає Гетелейну і має механізм виключення неефективних членів.

Гетелейн також вказав на перехоплювачі в космосі як на елемент з найвищим ризиком через проблеми масштабованості та забезпечення доступності за помірною ціною. Він підкреслив, що технології спрямованої енергії та наступного покоління штучного інтелекту є найбільш перспективними для зниження витрат на ураження і збільшення "заряду боєзапасу" у системі.

