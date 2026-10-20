Чому Польща не може передати Україні ракети до Patriot: Сікорський назвав причину

Польща наразі не може передати Україні ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot через відсутність вільних запасів. Водночас у Варшаві закликають інші країни НАТО, які мають такі засоби, поділитися ними з Києвом на тлі масштабних російських обстрілів.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентству PAP.

Що Сікорський сказав про дефіцит ракет до Patriot?

Відповідаючи на запитання щодо виснаження українських запасів до систем Patriot, очільник польської дипломатії визнав, що це є справжньою проблемою. За його словами, після атак на Іран глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів значно зріс. Водночас Росія виробляє більше ракет, ніж Захід має засобів для їхнього знищення.

Сікорський наголосив, що в Альянсі ще залишаються держави, здатні передати такі боєприпаси, однак Польща до цієї групи вже не належить. Попри це, Варшава продовжує підтримувати Україну всіма доступними способами та долучається до міжнародних закликів надати Києву необхідні ракети-перехоплювачі з арсеналів інших союзників.

Також міністр торкнувся питання фінансової допомоги, нагадавши про європейську позику на 90 мільярдів євро, кошти з якої продовжують надходити в Україну. Щодо конфіскації заморожених активів російського центробанку Сікорський зазначив, що домовленостей до зими не очікується. Наразі Єврокомісія шукає креативні рішення, які б убезпечили Бельгію, що блокує угоду, від одноосібних ризиків через можливі російські судові позови.

Що відомо про дефіцит ракет до Patriot в Україні?

Україна зіткнулася з критичною нестачею ракет-перехоплювачів до систем Patriot на тлі постійних російських атак. Відомо, що станом на середину жовтня запаси цих боєприпасів були майже повністю вичерпані.

Ситуацію загострюють масштабні обстріли балістикою. Зокрема, у ніч проти 19 жовтня Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами й ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, були загиблі й постраждалі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не є пріоритетом для США в постачанні ракет PAC-2 і PAC-3, оскільки більшість перехоплювачів спрямовують на Близький Схід. Через це Київ змушений домовлятися з різними союзниками про передачу навіть невеликих партій боєприпасів.

Водночас, за інформацією The Washington Post, адміністрація Дональда Трампа досі не погодила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів від інших країн. Глава Пентагону Піт Гегсет офіційно не відхилив відповідні запити, однак і не затвердив їх.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо заперечив навмисне затримування постачань. За його словами, затримки пов'язані з високим світовим попитом на ракети-перехоплювачі, а американська політика підтримки України залишається незмінною.