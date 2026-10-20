Затримки з постачанням ракет-перехоплювачів пов'язані з високим попитом на них у світі, а не з політичним рішенням нашкодити Україні. Про це держсекретар США Рубіо сказав журналістам під час візиту до Індії, повідомляє "Європейська правда".

Як Рубіо відреагував на слова Зеленського про затримки з Patriot?

За словами держсекретаря, програма PURL, за якою партнери закуповують американське озброєння для України, продовжує працювати без змін. Також США не припиняли обмін розвідувальною інформацією з Києвом.

Усе, що вони роблять щодо України, залишається без змін. Нічого не змінилося,

– наголосив Рубіо.

Він пояснив, що перехоплювачі зараз мають великий попит, оскільки їх прагнуть отримати багато країн. Водночас Сполучені Штати повинні враховувати власні потреби та зобов'язання перед іншими партнерами.

Коли якась країна не отримує перехоплювачі від Сполучених Штатів, це не тому, що ми відмовляємо їй. У нас теж є свої потреби,

– пояснив держсекретар.

Рубіо також відкинув звинувачення в тому, що США навмисно обмежують доступ України до розвідданих, через що гинуть люди.

За його словами, президент Дональд Трамп вважає такі заяви несправедливими.

"Це скандально, обурливо і просто неправда", – заявив Рубіо, коментуючи слова представників української влади.

Головний висновок полягає в тому, що не існувало жодної навмисної політичної директиви щодо заподіяння шкоди Україні,

– додав дипломат США.

Нагадаємо, за словами Зеленського, глава Пентагону Піт Гегсет не погоджує постачання ракет Patriot і AIM-9X для NASAMS, хоча країни НАТО вже за них заплатили.

Окрім того, президент заявив, що США кілька ночей поспіль не попереджали Україну про запуски російської балістики. Своєю чергою Рубіо заперечив паузу в обміні з Києвом розвідданими.