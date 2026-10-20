Окрім того, президент обговорював з республіканцями та демократами останні дії американської адміністрації. Про це повідомляє Axios.

Що сказав Зеленський?

Під час розмови з двопартійною групою на чолі з Томом Тіллісом та Річардом Блюменталем український лідер окреслив перешкоди, з якими зіткнулася країна після останніх контактів з американською стороною. Глава держави закликав законодавців вплинути на Білий дім, щоб розблокувати критично важливу військову допомогу та обмін інформацією.

Зокрема, зв'язок через системи Starlink і Starshield залишається частково обмеженим, що суперечить публічним заявам американської адміністрації. За словами президента, Київ досі не отримав жодних зрозумілих пояснень щодо причин таких дій партнерів.

У нас досі немає пояснення цьому. На жаль, ми чуємо лише різні дивні історії. Це перешкоджає спроможності України збивати російські ударні дрони,

– наголосив Зеленський.

Ситуація загострилася й через те, що за останній тиждень Україна тричі не отримувала від США попереджень про пуски балістичних ракет із боку Росії. Окрім обмежень у розвідці, виникли труднощі із засобами протиповітряної оборони. За словами глави держави, очільник Пентагону Піт Гегсет не схвалює передачу ракет-перехоплювачів Patriot та ракет AIM-9x для комплексів NASAMS, хоча союзники по НАТО вже повністю профінансували ці закупівлі. Президент зазначив, що у Білому Домі ухвалили свідоме рішення загальмувати підтримку.

У нас майже не залишилося ракет Patriot від партнерів із США... Все це говорить про те, що було прийнято якесь політичне рішення, щоб уповільнити нашу підтримку. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається і до чого все це веде,

– заявив Зеленський.

Він поділився подробицями переговорів зі спецпредставниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Під час зустрічі Київ запропонував призупинити удари по російських нафтопереробних заводах строком на 30 днів в обмін на постачання протиракет Patriot для захисту від російської балістики протягом цього терміну, проте посланці не виявили зацікавлення у цій ініціативі.

Попри це Зеленський заявив про готовність зустрітися з американськими представниками у Норвегії, після чого Віткофф та Кушнер можуть вирушити до Москви на переговори з Путіним.

Республіканець Том Тілліс заявив, що Конгрес підтримує Україну та європейських союзників "у припиненні жорстокої російської агресії та забезпеченні тривалого миру".

Двопартійна підтримка України була очевидною та однозначною, і ми продемонструємо це своїми подальшими діями. Умиротворення не спрацює з Путіним – головорізом, який розуміє лише силу та примус,

– заявив демократ Річард Блюменталь.

У неділю, 18 жовтня, глава держави наголошував, що низка недружніх дій Вашингтона свідчить про намагання схилити Україну до капітуляції перед Росією. Білий дім вимагає зупинити удари по НПЗ, водночас погрожуючи обмежити Київ у доступі до іншої допомоги.