Про це президент розповів у своєму телеграм-каналі.

Які проблеми з розвідданими та Starlink залишаються невирішеними?

Під час розмови президент поінформував американських політиків про наслідки російської атаки "Шахедами" на Харківщині, внаслідок якої загинули 6 людей, зокрема мати та її маленька дитина.

Росія вбила шістьох людей, зокрема матір та її дитину, якій було лише трохи більше року. Показав жахливі фотографії з місця трагедії: убита дитина в дитячому візочку… Ось як Росія відповідає на зняття санкцій і зменшення тиску,

– заявив Зеленський.

Окремо під час зустрічі обговорили обмін розвідувальною інформацією та роботу супутникових сервісів Starlink і Starshield. Зеленський заявив, що Україна не отримала від партнерів раннього попередження про першу хвилю російської атаки балістичними ракетами минулої ночі.

На жаль, ми не отримали від наших партнерів раннього попередження про першу хвилю російської атаки балістичними ракетами минулої ночі. І ми досі стикаємося з обмеженнями швидкості для сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту. Американська сторона не надала Україні пояснень щодо жодної із цих двох проблем,

– наголосив глава держави.

Українська та американська команди продовжать працювати над усіма питаннями, які обговорили під час зустрічі.

Тим часом член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік пригрозив покаранням американським посадовцям, які причетні до обмеження використання системи Starshield для України. Конгрес може провести всебічне розслідування, організувати публічні слухання та скоротити фінансування відповідальних відомств.

Цього тижня Фіцпатрік планує переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Серед тем зустрічі будуть використання Starshield, санкції проти Росії та оборонна підтримка України. Окремо конгресмен згадав про свій законопроєкт "Мир через силу", який має обмежити можливість Трампа одноосібно скасовувати санкції на російську нафту.

Фіцпатрік висловив упевненість, що Палата представників підтримає цю ініціативу. Він також заявив про необхідність посилення санкцій проти Росії та забезпечення України всією необхідною оборонною допомогою. Ці кроки допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії.