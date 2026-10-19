Об этом президент рассказал в своем телеграм-канале.

Какие проблемы с разведданными и Starlink остаются нерешенными?

Во время беседы президент проинформировал американских политиков о последствиях российской атаки "Шахедами" в Харьковской области, в результате которой погибли 6 человек, в том числе мать и ее маленький ребенок.

Россия убила шестерых человек, в том числе мать и ее ребенка, которому было чуть больше года. Показал ужасающие фотографии с места трагедии: убитый ребенок в детской коляске… Вот так Россия отвечает на снятие санкций и ослабление давления,

– заявил Зеленский.

Отдельно в ходе встречи обсудили обмен разведывательной информацией и работу спутниковых сервисов Starlink и Starshield. Зеленский заявил, что Украина не получила от партнеров раннего предупреждения о первой волне российской атаки баллистическими ракетами прошлой ночью.

К сожалению, мы не получили от наших партнеров раннего предупреждения о первой волне российской атаки баллистическими ракетами прошлой ночью. И мы до сих пор сталкиваемся с ограничениями скорости для сервисов Starlink и Starshield на различных участках фронта. Американская сторона не предоставила Украине объяснений по какой-либо из этих двух проблем,

– подчеркнул глава государства.

Украинская и американская команды продолжат работать над всеми вопросами, которые обсудили во время встречи.

Между тем член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик пригрозил наказанием американским чиновникам, причастным к ограничению использования системы Starshield для Украины. Конгресс может провести всестороннее расследование, организовать публичные слушания и сократить финансирование ответственных ведомств.

На этой неделе Фитцпатрик планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. Среди тем встречи будут использование Starshield, санкции против России и оборонная поддержка Украины. Отдельно конгрессмен упомянул о своем законопроекте "Мир через силу", который призван ограничить возможность Трампа единолично отменять санкции в отношении российской нефти.

Фитцпатрик выразил уверенность, что Палата представителей поддержит эту инициативу. Он также заявил о необходимости ужесточения санкций против России и предоставления Украине всей необходимой оборонной помощи. Эти шаги помогут Украине победить в войне против России.