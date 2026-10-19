Про це конгресмен написав у соцмережі X.

Що заявив конгресмен США про обмеження Starshield?

Браян Фіцпатрік повідомив, що цього тижня планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Серед тем зустрічі – використання програми Starshield, санкції проти Росії та інші питання, пов'язані з обороною України.

Під час розмови він має намір запевнити українського президента, що американські посадовці, причетні до обмежень Starshield, не уникнуть відповідальності.

Я запевнятиму президента Зеленського, що щодо будь-кого, хто спробує обмежити використання програми Starshield на користь України, буде проведено всебічне розслідування, і така особа буде притягнута до повної відповідальності, включно з публічними слуханнями з нагляду з боку Конгресу та негайними суворими й каральними скороченнями бюджетних коштів для будь-якого відповідального відомства чи його керівника,

– написав Фіцпатрік.

Окремо конгресмен згадав про свій законопроєкт під назвою "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"". Ініціатива має перешкодити президенту США Дональду Трампу одноосібно скасувати санкції на російську нафту.

Фіцпатрік висловив упевненість, що Палата представників підтримає цей законопроєкт.

Сполучені Штати повинні надати все необхідне оборонне обладнання, яке потрібно Україні для самооборони. Сполучені Штати не повинні імпортувати жодної краплі російської нафти. Санкції проти російського режиму мають бути суворішими та жорсткішими, ніж будь-коли раніше. Кожен із цих пунктів буде винесено на розгляд Палати представників – і кожен із цих пунктів буде ухвалено в Палаті представників переважною більшістю голосів,

– заявив американський законодавець.

Він додав, що саме так, на його думку, вчинив би колишній президент США Рональд Рейган.

"І саме так ми вчинимо зараз. Україна може і переможе Росію", – наголосив Фіцпатрік.

Конгресмен також назвав Україну незмінним союзником Сполучених Штатів, а Росію – ворогом Вашингтона. Він запевнив, що й надалі підтримуватиме Київ.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив заяву президента України Володимира Зеленського про перерву в обміні розвідувальною інформацією між Києвом і Вашингтоном. Він закликав українського президента бути обережним із твердженнями, які нібито не відповідають дійсності.

Також американський міністр прокоментував слова Зеленського про обмеження швидкості роботи Starlink, зазначивши, що Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо заперечували причетність адміністрації США до цього. Бессент назвав безвідповідальними звинувачення на адресу американської влади.