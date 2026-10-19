24 Канал зібрав усе про нічний терор України, що відомо на цю мить.
Які наслідки атаки 19 жовтня
Унаслідок падіння дрона у Зубрі Львівського району пошкоджені 11 житлових будинків, гараж та 8 автівок. Люди не постраждали. На Чернігівщині через російські атаки постраждали двоє людей. У Чернігові внаслідок удару "Бандероллю" пошкоджені фасад ліцею, навчальні класи та вікна. У сусідніх багатоповерхівках також вибило шибки. В інших громадах області зафіксували пошкодження біля храму та даху приватного будинку. У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки значних ушкоджень зазнав один із Консультативно-діагностичних центрів міста. Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі. Постраждалих серед персоналу немає. Медпрацівників наразі перевели працювати в інші заклади. Пацієнтів на момент атаки в медичному центрі не було. За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше – у Рівненському районі. Нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення. Росія продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі. Унаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині. В частині області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання. Відповідальні служби працюють над відновленням. Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА. На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки. У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури. У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по залізничній інфраструктурі одного з підприємств. Попередньо, без постраждалих. У ніч проти 19 жовтня Росія завдала балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста. У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину. У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки. У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами. Упродовж ночі сили ППО тримали удар по Рівненщині. Було чимало збиттів. Разом з тим, Росія атакувала кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє жінок поранені.
Львівщина
Чернігівщина
Київ
Рівненщина
Житомирщина
Вінниччина
Київщина
Полтавщина
Київ
Рівненщина
Унаслідок падіння дрона у Зубрі Львівського району пошкоджені 11 житлових будинків, гараж та 8 автівок.
Люди не постраждали.
На Чернігівщині через російські атаки постраждали двоє людей.
У Чернігові внаслідок удару "Бандероллю" пошкоджені фасад ліцею, навчальні класи та вікна. У сусідніх багатоповерхівках також вибило шибки.
В інших громадах області зафіксували пошкодження біля храму та даху приватного будинку.
У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки значних ушкоджень зазнав один із Консультативно-діагностичних центрів міста. Вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, двері в приміщеннях, пошкодило стелі. А також обладнання в медзакладі.
Постраждалих серед персоналу немає. Медпрацівників наразі перевели працювати в інші заклади.
Пацієнтів на момент атаки в медичному центрі не було.
За наслідками ворожих атак маємо знеструмлення у різних куточках Рівненщини. Найбільше – у Рівненському районі.
Нові атаки ускладнюють роботу енергетиків з відновлення.
Росія продовжує масовану атаку по енергетичній інфраструктурі.
Унаслідок чергового обстрілу є руйнування і на Вінниччині. В частині області та обласного центру наразі відсутнє електропостачання та водопостачання.
Відповідальні служби працюють над відновленням.
Вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА.
На жаль, є постраждалі. В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки.
У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.
У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.
У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по залізничній інфраструктурі одного з підприємств. Попередньо, без постраждалих.
У ніч проти 19 жовтня Росія завдала балістичних ударів по столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у трьох районах міста.
У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро. На місці пожежі виявлено загиблу людину.
У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки.
У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.
Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені російськими ударами.
Упродовж ночі сили ППО тримали удар по Рівненщині. Було чимало збиттів.
Разом з тим, Росія атакувала кілька об'єктів цивільної інфраструктури.
За попередньою інформацією, двоє жінок поранені.