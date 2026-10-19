"24 Канал" собрал всю известную на данный момент информацию о ночном терроре в Украине.

Каковы последствия атаки 19 октября

10:08, 19 октября

Львовская область

В результате падения дрона в Зубре Львовского района были повреждены 11 жилых домов, гараж и 8 автомобилей.

Люди не пострадали.

09:33, 19 октября

Черниговская область

В Черниговской области в результате российских атак пострадали два человека.

В Чернигове в результате удара ракетой "Бандеролла" повреждены фасад лицея, учебные классы и окна. В соседних многоэтажных домах также выбиты стекла.

В других населенных пунктах области зафиксированы повреждения возле храма и крыши частного дома.

09:26, 19 октября

Киев

В Соломенском районе в результате вражеской атаки серьезные повреждения получил один из консультативно-диагностических центров города. Взрывная волна выбила более 200 окон, дверей в помещениях, повредила потолки. А также оборудование в медучреждении.

Пострадавших среди персонала нет. Медицинских работников на данный момент перевели на работу в другие учреждения.

Пациентов на момент атаки в медицинском центре не было.

09:18, 19 октября

Ровенская область

В результате вражеских атак в различных уголках Ровенской области произошло отключение электроэнергии. Больше всего – в Ровенском районе.

Новые атаки затрудняют работу энергетиков по восстановлению.

09:10, 19 октября

Житомирская область

09:03, 19 октября

Винницкая область

Россия продолжает массированную атаку по энергетической инфраструктуре.

В результате очередного обстрела зафиксированы разрушения и в Винницкой области. В части области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение.

Компетентные службы работают над восстановлением.

08:59, 19 октября

Киевская область

Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.

К сожалению, есть пострадавшие. В Ирпене Бучанского района ранены шесть человек, среди них – трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

08:45, 19 октября

Полтавская область

В Полтавском районе вражеский БПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.

07:45, 19 октября

Киев

В ночь на 19 октября Россия нанесла баллистические удары по столице. Последствия зафиксированы как минимум в трех районах города.

В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек.

В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания.

В Днепровском районе повреждено учебное заведение.

Спасатели ликвидировали пожары, вызванные российскими ударами.

05:22, 19 октября

Ровенская область

В течение ночи силы ПВО наносили удары по Ровенской области. Было зафиксировано немало сбитых целей.

Вместе с тем Россия совершила атаку на несколько объектов гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, две женщины получили ранения.