Про це повідомили у The Washington Post із посиланням на двох українських посадовців та представника НАТО.

Що кажуть українські чиновники?

Видання зазначає, що станом на 7 жовтня Україна мала лише 10 ракет для Patriot. Проте тепер їх ще менше.

Вони були використані під час відбиття атак. Наразі їх залишилося всього кілька,

– заявив український посадовець.

Співрозмовники журналістів наголошують, що держава опинилася без високотехнологічної зброї, життєво необхідної для збиття російських балістичних ракет. Зазначається, що через брак снарядів сили оборони вже не змогли перехопити окремі цілі під час останнього масованого удару Росії.

Причини нестачі перехоплювачів

The Washington Post пише, що глобальний дефіцит перехоплювачів спровокувала війна на Близькому Сході, яку розв'язав президент США Дональд Трамп. Тільки упродовж першого місяця бойових дій проти Ірану американська армія витратила понад тисячу ракет Patriot та THAAD.

Вашингтон зосередився на нарощуванні виробничих потужностей, проте випуск одного такого перехоплювача може тривати до 36 місяців. Раніше постачання до Києва фінансували європейські союзники через програму Список пріоритетних потреб України (PURL).

Представник НАТО на умовах анонімності запевнив, що механізм PURL продовжує працювати й поставки боєприпасів не зупинялися. Втім, в Україні вказують на критичні збої у графіках допомоги.

З травня поставки стали нерегулярними, і зараз ніхто не може з упевненістю сказати чи гарантувати, що партія справді надійде,

– заявив український чиновник.

Зазначимо, що політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу заявив, що Європа не здатна покрити всі потреби України в ППО. Експерт підкреслив, що альтернатив американським Patriot немає.