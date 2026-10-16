Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников и представителя НАТО.

Что говорят украинские чиновники?

Издание отмечает, что по состоянию на 7 октября у Украины было всего 10 ракет для Patriot. Однако теперь их стало еще меньше.

Они были использованы при отражении атак. Сейчас их осталось всего несколько,

– заявил украинский чиновник.

Собеседники журналистов подчеркивают, что государство оказалось без высокотехнологичного оружия, жизненно необходимого для сбивания российских баллистических ракет. Отмечается, что из-за нехватки снарядов силы обороны уже не смогли перехватить отдельные цели во время последнего массированного удара России.

Причины нехватки перехватчиков

The Washington Post пишет, что глобальный дефицит перехватчиков спровоцировала война на Ближнем Востоке, которую развязал президент США Дональд Трамп. Только в течение первого месяца боевых действий против Ирана американская армия израсходовала более тысячи ракет Patriot и THAAD.

Вашингтон сосредоточился на наращивании производственных мощностей, однако выпуск одного такого перехватчика может занимать до 36 месяцев. Ранее поставки в Киев финансировали европейские союзники через программу "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL).

Представитель НАТО на условиях анонимности заверил, что механизм PURL продолжает работать и поставки боеприпасов не прекращались. Впрочем, в Украине отмечают критические сбои в графиках оказания помощи.

С мая поставки стали нерегулярными, и сейчас никто не может с уверенностью сказать или гарантировать, что партия действительно поступит,

– заявил украинский чиновник.

Отметим, что политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала заявил, что Европа не способна покрыть все потребности Украины в ПВО. Эксперт подчеркнул, что альтернативы американским Patriot нет.