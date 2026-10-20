Водночас міністр оборони США продовжує погоджувати деяку іншу допомогу Києву. Про це пише The Washington Post.

Що відомо про гальмування допомоги?

Видання зазначає, що частина ракет-перехоплювачів надходить від третіх країн. Для відправки зброї обов'язково потрібний офіційний дозвіл американського оборонного відомства. Про це розповіли американський посадовець та три поінформовані джерела.

Складність ситуації пов'язана з тим, що перехоплювачі виготовляють безпосередньо у США та експортують за кордон за спеціальними угодами. Згідно з цими домовленостями, передача техніки чи боєприпасів іншим державам вимагає обов'язкового погодження від Вашингтона.

Співрозмовники WP сказали, що Гегсет офіційно не відхилив передачу ракет-перехоплювачів Києву. Водночас глава Пентагону не виконав необхідні кроки для затвердження.

Зазначимо, що у понеділок, 19 жовтня, президент України провів онлайн-розмову із сенаторами від обох партій та закликав їх чинити тиск на Дональда Трампа, щоб відновити постачання зброї та обмін даними. Володимир Зеленський звернув увагу на обмеження супутникових систем Starlink і Starshield, припинення інформування щодо запусків російської балістики, а також відсутність згоди на передачу ракет для Patriot.