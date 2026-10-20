В то же время министр обороны США продолжает согласовывать некоторые другие виды помощи Киеву. Об этом пишет The Washington Post.

Что известно о задержке помощи?

Издание отмечает, что часть ракет-перехватчиков поступает из третьих стран. Для отправки оружия обязательно требуется официальное разрешение американского оборонного ведомства. Об этом рассказали американский чиновник и три осведомленных источника.

Сложность ситуации связана с тем, что перехватчики производятся непосредственно в США и экспортируются за границу по специальным соглашениям. Согласно этим соглашениям, передача техники или боеприпасов другим государствам требует обязательного согласования со стороны Вашингтона.

Собеседники WP сообщили, что Хегсет официально не отклонил передачу ракет-перехватчиков Киеву. В то же время глава Пентагона не предпринял необходимых шагов для утверждения.

Отметим, что в понедельник, 19 октября, президент Украины провел онлайн-беседу с сенаторами от обеих партий и призвал их оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы возобновить поставки оружия и обмен данными. Владимир Зеленский обратил внимание на ограничения спутниковых систем Starlink и Starshield, прекращение информирования о запусках российской баллистики, а также отсутствие согласия на передачу ракет для Patriot.