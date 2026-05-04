ЗСУ переходять на ШІ-командування: генерал розкрив, як секунди замінять дні планування

Штучний інтелект невдовзі аналізуватиме стан військ і моделюватиме бойові сценарії за лічені секунди замість днів ручної роботи штабів. Про це заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко на конференції Drone Autonomy 2026 у Львові.

Інтеграція систем управління класу Command&Control та агентів ШІ – вже не питання майбутнього, а нагальна потреба сьогодення, наголосив генерал. За словами Андрія Лебеденка, відповідні проєкти в українській армії вже запущені, передає 24 Канал.

Як штучний інтелект змінить прийняття рішень на всіх рівнях командування ЗСУ?

ЗСУ почали активну роботу з системами управління Command&Control. Штаби різного рівня мають бути інтегровані до цих сучасних процесів управління – як людьми, так і зброєю, адже Україна потребує цих змін вже зараз, зазначив Лебеденко.

Сьогодні у нас вже є запущені проєкти. На прикладі будь-якого штабу – від батальйону до корпусу і вище - можна побачити: як всі займаються плануванням та обробкою великих масивів даних. Це і оцінка противника, і власних сил, їх чисельності, навченості, забезпечення, озброєння. Зараз це все роблять люди,

– заявив бригадний генерал.

Всі ці процеси за лічені секунди опрацьовуватиме штучний інтелект, надаючи майже миттєвий результат.

Це аналіз даних глибиною на місяці та роки. Ми більше не витрачаємо години чи дні - лише хвилини, отримуючи власний якісний, верифікований концентрат інформації, який може змоделювати майбутній бій і сценарії його розвитку,

– пояснив Лебеденко.

Генерал наголосив, що інтеграція сучасних систем управління та агентів ШІ – це не перспектива майбутнього, а нагальна потреба вже сьогодні і робота за цим напрямом вже ведеться. Мовиться про кардинальне підвищення швидкості прийняття рішень, точності планування та ефективності управління військами на всіх рівнях. Вони повинні працювати не тільки за окремим запитом, а в режимі реального часу оперативно аналізувати ситуацію на полі бою та надавати пропозиції керівникам щодо прийняття рішень.

Як активізується використання ШІ в бою?

До використання штучного інтелекту у війську веде й нова стратегія Міноборони, яку втілює Михайло Федоров.