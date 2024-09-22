Мільйон дронів для ЗСУ: як вони розподіляються між підрозділами

Україна продовжує працювати над виробництвом дронів. Не всі підрозділи отримують їх, але тут вже допомагають волонтери.

Про це 24 Каналу розповів головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов, зауваживши, що інформація про мільйон дронів від держави інколи видається дещо заплутаною.

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Яка ситуація з дронами

Як наголосив Фірсов, ситуація інколи є дещо дивною. Його підрозділ, який працює з безпілотниками, входить до рейтингу 15 найкращих в ЗСУ згідно з однією з систем. Це всього лиш взвод, де служить 14 хлопців.

В рейтингу є цілі полки, батальйони. Тобто ми за ефективністю на дійсно високому рівні. Але досі значну частину наших дронів перекривають цивільні. Десь це роблять журналісти, десь волонтерські фонди, десь бізнес-структури. Ось нещодавно Денис Казанський передав нам 150 далекобійних дронів,

– розповів Фірсов.

Було б правильно, якби розподіл зробили дещо іншим. Більш ефективні підрозділи мали б отримувати більшу кількість безпілотників.

Дрони витрачаються по-різному. Тих ж 150 далекобійних дронів вистачить приблизно на 2 місяці. І це за умови, що їх не доведеться використовувати кожного дня.

Загалом зараз уражень буде дещо менше. Вже осінь. Вітряна погода. Більше дощів буде. Буде більша потреба в нічних тепловізійних дронах. Можливо, треба буде трохи робити ставку на артилерію, щоб компенсувати неможливість використовувати дрони через погану погоду,

– зазначив Фірсов.

Зверніть увагу! Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів на рік.