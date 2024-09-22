Миллион дронов для ВСУ: как они распределяются между подразделениями

Украина продолжает работать над производством дронов. Не все подразделения получают их, но тут уже помогают волонтеры.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов, заметив, что ситуация о миллионе дронов от государства иногда бывает несколько запутанной.

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Какова ситуация с дронами

Как отметил Фирсов, ситуация иногда немного странная. Его подразделение, которое работает с беспилотниками, входит в рейтинг 15 лучших в ВСУ согласно одной из систем. Это всего лишь взвод, где служит 14 людей.

В рейтинге есть целые полки, батальоны. То есть мы по эффективности на действительно высоком уровне. Но до сих пор значительную часть наших дронов перекрывают гражданские. Где-то это делают журналисты, где-то волонтерские фонды, где-то бизнес-структуры. Вот недавно Денис Казанский передал нам 150 дальнобойных дронов,

– рассказал Фирсов.

Было бы правильно, если бы распределение сделали несколько иным. Более эффективные подразделения должны были бы получать большее количество беспилотников.

Дроны расходуются по-разному. Тех же 150 дальнобойных дронов хватит примерно на 2 месяца. И это при условии, что их не придется использовать каждый день.

В общем сейчас поражений будет несколько меньше. Уже осень. Ветреная погода. Больше дождей будет. Будет большая потребность в ночных тепловизионных дронах. Возможно, надо будет немного делать ставку на артиллерию, чтобы компенсировать невозможность использовать дроны из-за плохой погоды,

– отметил Фирсов.

Обратите внимание! Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина способна производить несколько миллионов дронов в год.