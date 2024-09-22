Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов, заметив, что ситуация о миллионе дронов от государства иногда бывает несколько запутанной.

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Какова ситуация с дронами

Как отметил Фирсов, ситуация иногда немного странная. Его подразделение, которое работает с беспилотниками, входит в рейтинг 15 лучших в ВСУ согласно одной из систем. Это всего лишь взвод, где служит 14 людей.

В рейтинге есть целые полки, батальоны. То есть мы по эффективности на действительно высоком уровне. Но до сих пор значительную часть наших дронов перекрывают гражданские. Где-то это делают журналисты, где-то волонтерские фонды, где-то бизнес-структуры. Вот недавно Денис Казанский передал нам 150 дальнобойных дронов,

– рассказал Фирсов.

Было бы правильно, если бы распределение сделали несколько иным. Более эффективные подразделения должны были бы получать большее количество беспилотников.

Дроны расходуются по-разному. Тех же 150 дальнобойных дронов хватит примерно на 2 месяца. И это при условии, что их не придется использовать каждый день.

В общем сейчас поражений будет несколько меньше. Уже осень. Ветреная погода. Больше дождей будет. Будет большая потребность в ночных тепловизионных дронах. Возможно, надо будет немного делать ставку на артиллерию, чтобы компенсировать невозможность использовать дроны из-за плохой погоды,

– отметил Фирсов.

Обратите внимание! Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина способна производить несколько миллионов дронов в год.