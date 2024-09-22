Про це 24 Каналу розповів головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов, зауваживши, що інформація про мільйон дронів від держави інколи видається дещо заплутаною.

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Яка ситуація з дронами

Як наголосив Фірсов, ситуація інколи є дещо дивною. Його підрозділ, який працює з безпілотниками, входить до рейтингу 15 найкращих в ЗСУ згідно з однією з систем. Це всього лиш взвод, де служить 14 хлопців.

В рейтингу є цілі полки, батальйони. Тобто ми за ефективністю на дійсно високому рівні. Але досі значну частину наших дронів перекривають цивільні. Десь це роблять журналісти, десь волонтерські фонди, десь бізнес-структури. Ось нещодавно Денис Казанський передав нам 150 далекобійних дронів,

– розповів Фірсов.

Було б правильно, якби розподіл зробили дещо іншим. Більш ефективні підрозділи мали б отримувати більшу кількість безпілотників.

Дрони витрачаються по-різному. Тих ж 150 далекобійних дронів вистачить приблизно на 2 місяці. І це за умови, що їх не доведеться використовувати кожного дня.

Загалом зараз уражень буде дещо менше. Вже осінь. Вітряна погода. Більше дощів буде. Буде більша потреба в нічних тепловізійних дронах. Можливо, треба буде трохи робити ставку на артилерію, щоб компенсувати неможливість використовувати дрони через погану погоду,

– зазначив Фірсов.

Зверніть увагу! Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна здатна виробляти кілька мільйонів дронів на рік.