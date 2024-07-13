Також в планах значно збільшити виробництво дронів середньої та великої дальності. Нагадаємо, що на початку 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні 200 компаній займаються випуском дронів.

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Скільки безпілотників хочуть випустити в Україні за рік

Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що до кінця року Україна перевершить початковий план виготовлення FPV-дронів.

Цього року ми виготовимо значно більше 1 мільйона дронів FPV. Дронів середньої дистанції та дальньої дистанції також буде значно більше,

– зазначив Камишін.

FPV-безпілотники активно використовуються Україною під час війни, вони стали ефективною зброєю, зокрема для ударів по бронетехніці та солдатам. Міністр наголосив на значущості дронів у сучасній війні, назвавши їх "дронами-мінометниками" та "артилерійськими безпілотниками".

Окрім FPV-безпілотників, Україна використовує ударні безпілотники середньої та великої дальності для атак на території Росії. Це дозволяє Києву значно розширити зону дії за межі кордону, враховуючи обмеження на використання західної зброї для таких цілей.

"Ми довели, що червоних ліній немає. Тепер ми можемо легко дістатися до Росії глибоко всередину, приблизно на 1500 кілометрів, і ми показали це десятки і десятки – якщо не сотні – разів", – додав Камишін.

Як Україна посилює свій оборонпром

Збільшення виробництва безпілотників відбувається на тлі ширших зусиль щодо розширення оборонно-промислової бази України. Країна пройшла від майже відсутнього виробництва до нинішнього виробництва зброї шаленими темпами.

Зокрема, Київ вживає заходів для інтеграції своєї зростаючої оборонної промисловості з НАТО та Заходом, відкривши офіс у Вашингтоні для досягнення цієї мети.

Україна також активно модифікує свою зброю для інших завдань, використовуючи нові розробки для завдання шкоди російським військам. Наприклад, морські дрони були оснащені установками для залпового вогню, а одну зі своїх протикорабельних крилатих ракет було перетворено на зброю наземного нападу.

Камишін підкреслив, що така стійкість і здатність вистояти під тиском є важливими факторами у війні. Водночас Росія також нарощує свою оборонну потужність, швидко виробляючи власну зброю у "радянському стилі", що викликає занепокоєння серед союзників по НАТО.