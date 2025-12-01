Міндічу заочно обрали запобіжний захід
- Тимуру Міндічу заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України.
- Міндіч вважається лідером злочинної групи, що керувала корупційними схемами в енергетиці, і його справу можна передати до Інтерполу для затримання при перетині кордону.
Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його вважають лідером злочинної групи, яка керувала організацією корупційних схем в енергетиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також У НАБУ пояснили, чому не попередили прикордонників про можливу втечу Міндіча
Який запобіжний захід обрали Міндічу?
Вищий антикорупційний суд України обрав Тимуру Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент Суспільного.
Слідство вважає Міндіч керував групою, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.
Тепер справу Міндіча можна передати до Інтерполу, і його затримають при перетині кордону.
Частина судового процесу тривала у закритому режимі, щоб зберегти таємниці, зокрема ті, що можуть вплинути або загрожувати національній безпеці, повідомляє Центр протидії корупції.
Останні новини про розслідування по операції "Мідас"
НАБУ провели обшуки у Андрія Єрмака. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що Єрмака було звільнено з посади голови Офісу Президента.
За Ігоря Фурсенка, фігуранта справи "Мідас", внесли заставу в розмірі 95 мільйонів гривень. Заставу сплатила приватна компанія "Варус Сінерджі".
Рустема Умєрова, секретаря РНБО, опитали в НАБУ як свідка у справі про втручання в діяльність державного діяча.