Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його вважають лідером злочинної групи, яка керувала організацією корупційних схем в енергетиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Який запобіжний захід обрали Міндічу?

Вищий антикорупційний суд України обрав Тимуру Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент Суспільного.

Слідство вважає Міндіч керував групою, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

Тепер справу Міндіча можна передати до Інтерполу, і його затримають при перетині кордону.

Частина судового процесу тривала у закритому режимі, щоб зберегти таємниці, зокрема ті, що можуть вплинути або загрожувати національній безпеці, повідомляє Центр протидії корупції.

