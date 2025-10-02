У Чорному морі виявили одразу 8 протикорабельних мін, які наблизилися до узбережжя Одеської області. Небезпечну знахідку одразу знешкодили.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Військово-морські Сили ЗСУ.

Що відомо про виявлення мін на узбережжі Одещини?

Під час шторму в Одеській області моряки помітили 8 мін, які плавали у воді. Протикорабельні міни, ймовірно, зірвалися зі встановлених ворогом пасток.

Міни своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства,

– йдеться в повідомленні.

Військово-морські Сили повідомляють про небезпеку та закликають громадян бути обачними на березі. У разі виявлення невідомих предметів у воді чи на березі заборонено до них наближатися. Людям не варто ігнорувати заборонні знаки чи попередження. Про вибухові предмети на узбережжі потрібно одразу повідомляти до відповідних служб.

Яку небезпеку несуть міни в морі?