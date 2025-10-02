Шторм виніс на узбережжя Одещини кілька мін, – Військово-морські Сили ЗСУ
- У Чорному морі біля Одеської області виявили протикорабельні мін, які знешкодили моряки.
- Громадян закликають бути обачними на березі та повідомляти про невідомі предмети відповідним службам.
У Чорному морі виявили одразу 8 протикорабельних мін, які наблизилися до узбережжя Одеської області. Небезпечну знахідку одразу знешкодили.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Військово-морські Сили ЗСУ.
Що відомо про виявлення мін на узбережжі Одещини?
Під час шторму в Одеській області моряки помітили 8 мін, які плавали у воді. Протикорабельні міни, ймовірно, зірвалися зі встановлених ворогом пасток.
Міни своєчасно знищені підрозділами ВМС ЗС України, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства,
– йдеться в повідомленні.
Військово-морські Сили повідомляють про небезпеку та закликають громадян бути обачними на березі. У разі виявлення невідомих предметів у воді чи на березі заборонено до них наближатися. Людям не варто ігнорувати заборонні знаки чи попередження. Про вибухові предмети на узбережжі потрібно одразу повідомляти до відповідних служб.
Яку небезпеку несуть міни в морі?
10 серпня на пляжах Одещини загинули троє людей через підрив на мінах. У Кароліно-Бугазі на міні підірвався 42-річний чоловік з Рівненської області, який відпочивав на морі з родиною. інший випадок трапився в Затоці, де загинули місцеві чоловік і жінка.
У липні біля узбережжя Коблево, що в Миколаївській області, здетонувала морська міна. Тоді люди не постраждали.
Часто під час шторму міни можуть з'являтися на березі, не виключено, що будь-яка з них може здетонувати.