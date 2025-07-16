Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про вибух міни в Коблево?

Віталій Кім повідомив, що від екстрених служб надійшла інформація про детонацію міни на узбережжі Коблева в Миколаївській області, що сталася зранку 16 липня.

Спочатку очільник ОВА розповів про одного постраждалого внаслідок інциденту, але потім з'ясувалося, що поранення не пов'язані з вибухом.

Унаслідок детонації вибухового предмета постраждалих людей немає. Чоловік отримав поранення не пов'язані з цим вибухом,

– зазначив Кім.

За попередньою інформацією, причиною детонації на узбережжі стала дика тварина.

Нагадаємо, що місяць тому, в червні, на міні підірвалися двоє чоловіків у Затоці Одеської області. Правоохоронці підтвердили місцевому виданню, що люди загинули внаслідок вибуху. Подія сталася 7 червня вдень у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади.