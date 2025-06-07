Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.

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Що відомо про інцидент у Затоці

Співробітники поліції повідомили, що в морі загинули двоє людей. Вони встановлюють обставини.

Подія сталася сьогодні, 7 червня, вдень у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади,

– зазначили в поліції.

Правоохоронці підтвердили для видання "Думська", що дві людини загинули внаслідок підриву міни в курортній Затоці. Також у місцевих телеграм-каналах поширили відео з місця події.

Місце трагедії: дивіться відео місцевих телеграм-каналів

Нагадаємо, що день тому, 6 червня, на Одещині внаслідок вибуху авто загинув працівник місцевого ТЦК та СП. Це відбулося у Березівському районі області.

Співрозмовник Суспільного у Березівській ОТГ повідомив, що інших постраждалих від вибуху автомобіля не було. Загорілася одна машина.