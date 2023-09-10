Міністр оборони Умєров хоче ввести нову посаду– військового омбудсмена
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Новий міністр оборони Рустем Умєров заявив про ймовірність створення нової посади – військового омбудсмена. Глава Міноборони сказав, чим займатиметься ймовірний посадовець.
За словами Умєрова на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, вони зосередяться на людях. Варто зауважити, що після призначення міністра, Зеленський говорив, що український воїн – це ключовий пріоритет Сил оборони.
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Що відомо про ймовірну нову посаду
Рустем Умєров заявив, що вони зосередяться на людських життях, на наших людях.
І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів,
– заявив глава Міноборони.
За його словами, це право воїна – бути екіпірованим, мати все необхідне для війни та виграти війну. Також, за словами міністра, все необхідне буде закуплено, і Україна виграє.
Умєров називав пріоритети на посаді
Володимир Зеленський 7 вересня представив Рустема Умєрова перед Міноборони та Генштабом ЗСУ. Тоді новий глава міністерства окреслив 5 пріоритетів на посаді міністра. Зокрема, мовиться про:
- формування суб'єктності міністерства. Тобто Міноборони має стати головною інституцією координації Сил оборони як у формуванні стратегії та політики оборони України, так і координації завдань, розподілу ресурсів між оборонними відомствами;
- військові – це найвища цінність, тож робота міністерства має бути спрямована на посилення наших військових, забезпечення їх усім необхідним – озброєнням, військовою технікою, формою, спорядженням, засобами індивідуального захисту, харчуванням. Також важливим є захист прав військових, якісна медицина та постійне навчання й підвищення кваліфікації військових;
- посилення та розширення міжнародної коаліції – Міноборони має створювати нові, можливо, й неочікувані партнерства, розширювати географію союзників, формувати нові регіональні та тематичні альянси;
- нульова толерантність до корупції та диджиталізація, адже відомство має привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель, оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики (електронний військовий квиток, цифровізацію ВЛК та шпиталів, електронний журнал);
- розвиток українського виробництва – що більше країна вироблятиме всередині, то більше незалежності від зовнішніх факторів отримає.