Міністр оборони Умєров хоче ввести нову посаду– військового омбудсмена

Новий міністр оборони Рустем Умєров заявив про ймовірність створення нової посади – військового омбудсмена. Глава Міноборони сказав, чим займатиметься ймовірний посадовець.

За словами Умєрова на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, вони зосередяться на людях. Варто зауважити, що після призначення міністра, Зеленський говорив, що український воїн – це ключовий пріоритет Сил оборони.

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Що відомо про ймовірну нову посаду

Рустем Умєров заявив, що вони зосередяться на людських життях, на наших людях.

І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів,

– заявив глава Міноборони.

За його словами, це право воїна – бути екіпірованим, мати все необхідне для війни та виграти війну. Також, за словами міністра, все необхідне буде закуплено, і Україна виграє.

Умєров називав пріоритети на посаді

Володимир Зеленський 7 вересня представив Рустема Умєрова перед Міноборони та Генштабом ЗСУ. Тоді новий глава міністерства окреслив 5 пріоритетів на посаді міністра. Зокрема, мовиться про: