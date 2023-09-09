Про це мовиться у відповідному указі глави держави. Зеленський підписав його 8 вересня.

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Умєрова ввели до складу Ставки та РНБО

В указі президента №572 мовиться про введення новопризначеного міністра оборони до складу Ставки.

Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України. Вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача Олексія Резнікова,

– мовиться у тексті указу.

Своєю чергою, указом №571 президент ввів Умєрова до складу РНБО.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України. Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олексія Резнікова", – мовиться в указі.

Обидва укази набули чинності з дня їхнього підписання, тобто з 8 вересня.

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