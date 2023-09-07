Президент наголосив, що всі розуміють, наскільки круті українські розвідники. Вони проявляють справжню сміливість та демонструють потужний результат.

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Зеленський про нового міністра оборони

Зеленський додав, що 7 вересня офіційно представив Рустема Умєрова на посаді міністра оборони. Український лідер наголосив: він – сильна та системна людина, яка добре знає сферу оборони. За словами президента, Умеров з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну – залучений до переговорів щодо зброї.

Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати. Він може перезавантажити роботу Міністерства оборони. Саме це зараз потрібно,

– наголосив Зеленський.

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Окрім того, президент розповів, що упродовж дня провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком та прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу.

Також Зеленський наголосив, що провів упродовж дня низку важливих нарад. Мовилося про міжнародну роботу України. За цей вересень необхідно досягнути декілька конкретних результатів.